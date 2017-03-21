Д.Трамп не отзывал обвинений против Б.Обамы в прослушивании

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 36708 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 103758 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 119182 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 178206 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130112 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124853 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117335 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106496 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107536 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103908 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Д.Трамп не отзывал обвинений против Б.Обамы в прослушивании

Д.Трамп не отзывал обвинений против Б.Обамы в прослушивании

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп не отказывается от своих утверждений, что администрация Барака Обамы вела прослушивание его разговоров в здании Trump Tower в Нью-Йорке во время избирательной кампании. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на брифинге для журналистов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что есть еще много аспектов, которых следует коснуться", - сказал Ш.Спайсер, отвечая на вопрос, намерен ли Д.Трамп отозвать обнародованные ранее обвинения.

Как сообщал УНН, вчера во время слушаний в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил, что не может подтвердить информацию Д.Трампа о прослушивании.

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