Д.Трамп не отзывал обвинений против Б.Обамы в прослушивании
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп не отказывается от своих утверждений, что администрация Барака Обамы вела прослушивание его разговоров в здании Trump Tower в Нью-Йорке во время избирательной кампании. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на брифинге для журналистов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Я думаю, что есть еще много аспектов, которых следует коснуться", - сказал Ш.Спайсер, отвечая на вопрос, намерен ли Д.Трамп отозвать обнародованные ранее обвинения.
Как сообщал УНН, вчера во время слушаний в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил, что не может подтвердить информацию Д.Трампа о прослушивании.