Д.Трамп не отзывал обвинений против Б.Обамы в прослушивании

"Я думаю, что есть еще много аспектов, которых следует коснуться", - сказал Ш.Спайсер, отвечая на вопрос, намерен ли Д.Трамп отозвать обнародованные ранее обвинения.

Как сообщал УНН, вчера во время слушаний в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми заявил, что не может подтвердить информацию Д.Трампа о прослушивании.