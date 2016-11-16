Д.Медведєв запропонував перейменувати каву "американо" в "русіано"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв пожартував, запропонувавши перейменувати каву американо в "Русіано", передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
На церемонії підписання угод за підсумками засідання Євразійської міжурядової ради глава уряду похвалив колег з Білорусії за те, що вони "вели себе виключно конструктивно". У відповідь білоруський прем'єр Андрій Кобяков сказав, що в цьому йому допомогла східна кава.
"Каже, дайте мені американо. Це взагалі неполіткоректно звучить!", - сказав Д.Медведєв, звертаючись до одного з учасників засідання ради, і запропонував перейменувати каву.
"Русіано", - знайшов нову назву для напою російський прем'єр.
Нагадаємо, у 2014 році деякі кафе в окупованому Криму змінили назву кави "американо" на "росіяно" і "кримський".