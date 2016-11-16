Д.Медведев предложил переименовать кофе "американо" в "русиано"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, предложив переименовать кофе американо в "Русиано", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
На церемонии подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительственного совета глава правительства похвалил коллег из Белоруссии за то, что они "вели себя исключительно конструктивно". В ответ белорусский премьер Андрей Кобяков сказал, что в этом ему помогло восточное кофе.
"Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит!", - Сказал Д.Медведев, обращаясь к одному из участников заседания совета, и предложил переименовать кофе.
"Русиано", - нашел новое название для напитка российский премьер.
Напомним, в 2014 году некоторые кафе в оккупированном Крыму изменили название кофе "американо" на "русский" и "крымский".