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15 марта, 19:03 • 109464 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150429 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127538 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120789 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107139 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102595 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97523 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Д.Медведев предложил переименовать кофе "американо" в "русиано"

Д.Медведев предложил переименовать кофе "американо" в "русиано"

Киев • УНН

 • 12830 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, предложив переименовать кофе американо в "Русиано", передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

На церемонии подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительственного совета глава правительства похвалил коллег из Белоруссии за то, что они "вели себя исключительно конструктивно". В ответ белорусский премьер Андрей Кобяков сказал, что в этом ему помогло восточное кофе.

"Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит!", - Сказал Д.Медведев, обращаясь к одному из участников заседания совета, и предложил переименовать кофе.

"Русиано", - нашел новое название для напитка российский премьер.

Напомним, в 2014 году некоторые кафе в оккупированном Крыму изменили название кофе "американо" на "русский" и "крымский".

Украинские Национальные Новости

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