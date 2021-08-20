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COVID-сертифікати з'являться в "Дії" за день-два, очікують у Мінцифри

Київ • УНН

 • 18164 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. COVID-сертифікати зможуть з’явитись в застосунку “Дія” після його оновлення у Play-market та App-Store — це має зайняти день чи два. Про це повідомив керівник проекту “Дія” Мстислав Банік в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Цитата

“Що стосується того, коли запрацює, то вчора було опубліковано рішення Єврокомісії. Після цього наша технічна команда отримала доступ до технічного середовища, бо ми знаходились під час тестувань у тестовому середовищі разом з ЄС, зараз отримали доступ до основного, і після оновлення — ми завантажили зараз як раз нові версії до Play-market та App-Store і як раз чекаємо. Хочемо сподіватись, що день-два, зараз знаходимось на перевірці саме від них”, — сказав Банік.

Деталі

З його слів, COVID-сертифікат не з’явиться в “Дії” автоматично — адже медичні дані про людину є найчутливішими, і з точки зору роботи з персональними даними Мінцифри не має права відобразити їх разом з паспортом чи будь-яким іншим документом, доступним у застосунку.

“Тому дійсно, людині буде треба зайти до розділу „Послуги“ і обрати COVID-сертифікат. Буквально через декілька секунд після фотоідентифікації, коли наша система перевірить, що людина, яка запитує COVID-сертифікат, її обличчя порівняють з обличчям з паспорту, відповідно після цього людина підтвердить згоду на те, щоб ми відобразили цей COVID-сертифікат, і він з’явиться там протягом кількох секунд”, — пояснив він.

Додамо

В Офіційному журналі Європейського Союзу 20 серпня було опубліковано рішення Єврокомісії про визнання українських COVID-сертифікатів в додатку “Дія”. Відтепер COVID-сертифікати, видані в Україні, будуть прийматися в ЄС на тих же умовах, що і цифрові сертифікати Євросоюзу.

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