COVID-сертификаты появятся в "Дие" за день-два, ожидают в Минцифры

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“Что касается того, когда заработает, то вчера было опубликовано решение Еврокомиссии. После этого наша техническая команда получила доступ к технической среды, потому что мы находились во время тестирования в тестовой среде вместе с ЕС, сейчас получили доступ к основному, и после обновления — мы загрузили сейчас как раз новые версии к Play-market и App-Store и как раз ждем. Хотим надеяться, что день-два, сейчас находимся на проверке именно от них”, — сказал Баник.

Детали

По его словам, COVID-сертификат не появится в “Дие” автоматически — ведь медицинские данные о человеке чувствительны, и с точки зрения работы с персональными данными Минцифры не имеет права отразить их вместе с паспортом или любым другим документом, доступным в приложения.

“Поэтому действительно, человеку будет нужно зайти в раздел „Услуги“ и выбрать COVID-сертификат. Буквально через несколько секунд после фотоидентификации, когда наша система проверит, что человек, который спрашивает COVID-сертификат, его лицо сравнят с лицом из паспорта, соответственно после этого человек подтвердит согласие на то, чтобы мы отразили этот COVID-сертификат, и он появится там в течении нескольких секунд”, — пояснил он.

Добавим

В Официальном журнале Европейского Союза 20 августа было опубликовано решение Еврокомиссии о признании украинских COVID-сертификатов в приложении “Дия”. Отныне COVID-сертификаты, выданные в Украине, будут приниматься в ЕС на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Евросоюза.