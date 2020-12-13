COVID-19 в Україні: у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Станом на 13 грудня ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень — у Києві, у Черкаській та Сумській областях. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Києві — 746,0, у Черкаській області — 731,3, у Сумській області — 707,1, та у Запорізькій області — 705,1 (-).
Найнижчий показник захворюваності: у Вінницькій області — 164,3, у Кіровоградській області — 224,2 та у Закарпатській області — 235,6.
Нагадаємо, в Україні на ранок неділі, 13 грудня зафіксовано вже 894 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст — 9176.