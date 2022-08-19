COVID-19: карантин в Україні продовжили до 31 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Через поширення коронавірусу карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні продовжили до 31 грудня 2022 року. Про це у Telegram повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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"Продовжено режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2022 р. для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України шляхом внесення змін до розпорядження КМУ від 25.03.2020 №338 "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації". Продовжено карантин до 31 грудня 2022 р. на всій території України", – повідомив Мельничук.
Доповнення
Минулого разу дію карантину продовжували до 31 серпня 2022 року.
За тиждень, з 8 по 14 серпня, кількість підтверджених випадків COVID-19 в Україні зросла майже на 40%, проти показника тижнем раніше – до 5439.
Додамо
У березні Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови №1236, які визначили особливості дії карантину для боротьби із коронавірусом на час дії воєнного стану.
Згідно зі змінами, зелений, жовтий, помаранчевий та червоний рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи не застосовуються на період воєнного стану.
Фізичним особам та суб’єктам господарювання рекомендується дотримуватися протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.
Окрім того, громадянам рекомендується також забезпечити отримання повного курсу вакцинації проти COVID-19 тими вакцинами, які дозволила ВООЗ.