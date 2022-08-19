COVID-19: карантин в Украине продлили до 31 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Из-за распространения коронавируса карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до 31 декабря 2022 года. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
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"Продлен режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2022 г. для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины путем внесения изменений в распоряжение КМУ от 25.03.2020 №338 "О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации". Продлен карантин до 31 декабря 2022 г. на всей территории Украины", – сообщил Мельничук.
Дополнение
В прошлый раз действие карантина продлевали до 31 августа 2022 года.
За неделю, с 8 по 14 августа, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине выросло почти на 40%, против показателя неделей ранее – до 5439.
Добавим
В марте Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление №1236, которые определили особенности действия карантина для борьбы с коронавирусом на время действия военного положения.
Согласно изменениям, зеленый, желтый, оранжевый и красный уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 и соответствующие ограничительные противоэпидемические меры не применяются на период военного положения.
Физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендуется соблюдать противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19.
Кроме того, гражданам рекомендуется также обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, которые разрешила ВОЗ.