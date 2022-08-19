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COVID-19: карантин в Украине продлили до 31 декабря

Киев • УНН

 • 276716 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Из-за распространения коронавируса карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине продлили до 31 декабря 2022 года. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

COVID-19: карантин в Украине продлили до 31 декабря

Цитата

"Продлен режим чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2022 г. для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины путем внесения изменений в распоряжение КМУ от 25.03.2020 №338 "О переводе единой государственной системы гражданской защиты в режим чрезвычайной ситуации". Продлен карантин до 31 декабря 2022 г. на всей территории Украины", – сообщил Мельничук.

Дополнение

В прошлый раз действие карантина продлевали до 31 августа 2022 года.

За неделю, с 8 по 14 августа, количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине выросло почти на 40%, против показателя неделей ранее – до 5439.

Добавим

В марте Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление №1236, которые определили особенности действия карантина для борьбы с коронавирусом на время действия военного положения.

Согласно изменениям, зеленый, желтый, оранжевый и красный уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 и соответствующие ограничительные противоэпидемические меры не применяются на период военного положения.

Физическим лицам и субъектам хозяйствования рекомендуется соблюдать противоэпидемические меры, направленные на предотвращение распространения COVID-19.

Кроме того, гражданам рекомендуется также обеспечить получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, которые разрешила ВОЗ.

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