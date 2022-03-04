Cogent відключає російських операторів від своїх мереж
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Один із найбільших магістральних провайдерів американської компанії Cogent відключає російських операторів від своїх мереж. Про це у своєму Facebook повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
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Компанія пропонує операторам забрати серверне обладнання впродовж місяця. З Cogent працює «Ростелеком», «Вымпелком», «МегаФон», «Яндекс» и VK.
“Дуже скоро це призведе до погіршення якості доступу росіян до іноземних інтернет-сервісів”, - наголосив Федоров.
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Тим часом, Роскомнагляд ухвалив рішення про блокування Facebook на території РФ.
Окрім цього, Booking також перестав працювати в Росії.