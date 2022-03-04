Cogent отключает российских операторов от своих сетей

Детали

Компания предлагает операторам забрать серверное оборудование в течение месяца. С Cogent работает "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK.

“Очень скоро это приведет к ухудшению качества доступа россиян к иностранным интернет-сервисам”, - подчеркнул Федоров.

Добавим

Между тем, Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook на территории РФ.

Кроме этого, Booking также перестал работать в России.