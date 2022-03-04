Cogent отключает российских операторов от своих сетей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Один из крупнейших магистральных провайдеров американской компании Cogent отключает российских операторов от своих сетей. Об этом в своем Facebook сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.
Детали
Компания предлагает операторам забрать серверное оборудование в течение месяца. С Cogent работает "Ростелеком", "Вымпелком", "МегаФон", "Яндекс" и VK.
“Очень скоро это приведет к ухудшению качества доступа россиян к иностранным интернет-сервисам”, - подчеркнул Федоров.
Добавим
Между тем, Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook на территории РФ.
Кроме этого, Booking также перестал работать в России.