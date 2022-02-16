Coachella не буде просити у відвідувачів сертифікат про вакцинацію, негативний COVID-тест або носити маски
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Один з найбільших і найпопулярніших музичних фестивалів у світі Coachella не вимагатиме від власників квитків підтверджувати вакцинацію, носити маску або надавати негативний результат тесту на COVID на заході 2022 року. Про це заявили організатори фестивалю, пише УНН.
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"Відповідно до місцевих правил на Coachella 2022 не буде вимог щодо вакцинації, тестування або носіння масок", - повідомляють організатори.
Деталі
У той же час наголошується, що захід буде проходити відповідно до застосовних умов громадської охорони здоров'я на дату заходу, які можуть змінитися в будь-який час за рішенням федеральних, державних або місцевих органів влади.
Coachella, що проходить в пустелі на півдні Каліфорнії, відбудеться цього року вперше з 2019 року.
Фестиваль проходитиме у звичайному режимі протягом двох вихідних поспіль -15-17 квітня та 22-24 квітня.
Що було раніше
Як писав УНН, Канада з 28 лютого послабить обмеження на в'їзд для повністю вакцинованих проти COVID-19 мандрівників.