В Канаде ослабят ограничения для COVID-вакцинированных туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Канада с 28 февраля ослабит ограничения на въезд для полностью вакцинированных против COVID-19 путешественников. Об этом канадский министр здравоохранения Жан-Ив Дюкло заявил во вторник, 15 февраля, информирует CBC, передает УНН.
Детали
Посетителей не будут обязывать сдавать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия, достаточно будет предоставить справку о негативном экспресс-тесте на антиген, который проводится максимум за день до поездки.
Также с 28 февраля непривитые дети в возрасте до 12 лет, въезжающие в Канаду с полностью вакцинированными родителями, больше не должны две недели избегать посещения школ, детских садов или других многолюдных мест.
Сейчас путешественники, въезжающие в Канаду, должны предоставить доказательство отрицательного ПЦР-тестирования, сделанного за 72 часа до вылета рейса или запланированного прибытия на сухопутную границу.
Как отмечается, вакцинированные туристы могут быть случайно отобраны для прохождения ПЦР-теста по прибытии. По словам Дюкло, эта программа тестирования продолжит действовать, но от 28 февраля путешественникам больше не придется находиться на карантине в ожидании результатов теста.
Правительство Канады, на фоне улучшения ситуации с заболеваемостью COVID-19, планирует отменить текущие рекомендации против несущественных поездок за границу. “Мы прошли пик последней волны, вызванной вариантом “Омикрон”, — подчеркнул глава МИНЗДРАВА страны.
По его словам, если условия продолжат улучшаться, ряд других мер, в частности требование тестирования для канадцев, посещающих США для коротких поездок до 72 часов, может быть отменено.
Напомним
Финляндия отказывается от обязательного ПЦР-теста при въезде в страну для туристов из ЕС и Шенгена.