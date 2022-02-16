В Канаді послаблять обмеження для COVID-вакцинованих туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Канада з 28 лютого послабить обмеження на в'їзд для повністю вакцинованих проти COVID-19 мандрівників. Про це канадський міністр охорони здоров'я Жан-Ів Дюкло заявив у вівторок, 15 лютого, інформує CBC, передає УНН.
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Відвідувачів не зобов’язуватимуть здавати ПЛР-тест за 72 години до прибуття, достатньо буде надати довідку про негативний експрес-тест на антиген, який проводиться максимум за день до поїздки.
Також з 28 лютого нещеплені діти віком до 12 років, які в’їжджають до Канади з повністю вакцинованими батьками, більше не повинні два тижні уникати відвідування шкіл, дитячих садків або інших багатолюдних місць.
Зараз мандрівники, які в’їжджають до Канади, повинні надати доказ негативного ПЛР-тестування, зробленого за 72 години до вильоту рейсу або запланованого прибуття на сухопутний кордон.
Як зазначається, вакциновані туристи можуть бути випадково відібрані для проходження ПЛР-тесту після прибуття. За словами Дюкло, ця програма тестування продовжить діяти, але від 28 лютого мандрівникам більше не доведеться перебувати на карантині в очікуванні результатів тесту.
Уряд Канади, на тлі покращення ситуації із захворюваністю на COVID-19, планує скасувати поточні рекомендації проти несуттєвих поїздок за кордон. “Ми пройшли пік останньої хвилі, викликаної варіантом “Омікрон”, — підкреслив очільник МОЗ країни.
За його словами, якщо умови продовжать покращуватися, низка інших заходів, зокрема вимога тестування для канадців, які відвідують США для коротких поїздок до 72 годин, може бути скасовано.
Нагадаємо
Фінляндія відмовляється від обов'язкового ПЛР-тесту при в'їзді в країну для туристів з ЄС та Шенгену.