Coachella не будет просить у посетителей сертификат о вакцинации, негативный COVID-тест или носить маски
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Один из крупнейших и самых популярных музыкальных фестивалей в мире Coachella не будет требовать от владельцев билетов подтверждать вакцинацию, носить маску или предоставлять отрицательный результата теста на COVID на мероприятии 2022 года. Об этом заявили организаторы фестиваля, пишет УНН.
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"В соответствии с местными правилами на Coachella 2022 не будет требований по вакцинации, тестированию или ношению масок", - сообщают организаторы.
Детали
В то же время отмечается, что мероприятие будет проходить в соответствии с применимыми условиями общественного здравоохранения на дату мероприятия, которые могут измениться в любое время по решению федеральных, государственных или местных органов власти.
Coachella, проходящая в пустыне на юге Калифорнии, состоится в этом году впервые с 2019 года.
Фестиваль будет проходить в обычном режиме в течение двух выходных подряд - 15-17 апреля и 22-24 апреля.
Что было ранее
Как писал УНН, Канада с 28 февраля ослабит ограничения на въезд для полностью вакцинированных против COVID-19 путешественников.