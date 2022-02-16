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Coachella не будет просить у посетителей сертификат о вакцинации, негативный COVID-тест или носить маски

Coachella не будет просить у посетителей сертификат о вакцинации, негативный COVID-тест или носить маски

Киев • УНН

 • 20447 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. Один из крупнейших и самых популярных музыкальных фестивалей в мире Coachella не будет требовать от владельцев билетов подтверждать вакцинацию, носить маску или предоставлять отрицательный результата теста на COVID на мероприятии 2022 года. Об этом заявили организаторы фестиваля, пишет УНН.

Цитата

"В соответствии с местными правилами на Coachella 2022 не будет требований по вакцинации, тестированию или ношению масок", - сообщают организаторы.

Детали

В то же время отмечается, что мероприятие будет проходить в соответствии с применимыми условиями общественного здравоохранения на дату мероприятия, которые могут измениться в любое время по решению федеральных, государственных или местных органов власти.

Coachella, проходящая в пустыне на юге Калифорнии, состоится в этом году впервые с 2019 года.

Фестиваль будет проходить в обычном режиме в течение двух выходных подряд - 15-17 апреля и 22-24 апреля.

Что было ранее

Как писал УНН, Канада с 28 февраля ослабит ограничения на въезд для полностью вакцинированных против COVID-19 путешественников.

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