CNN: у Пентагоні розглядають пропозиції щодо виробництва нових озброєнь для України

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"Наразі Міністерство оборони США розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній щодо нової інноваційної зброї та комерційних можливостей, які вони можуть розробити та виготовити для України з метою використання в її боротьбі з агресією рф", - зазначив чиновник.

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Як очікується, вже впродовж ближчих тижнів приймуться рішення, які із запропонованих ідей будуть реалізовані. Це дозволить почати виробництво систем, які посилять можливості для України та для американських військових.

Також зазначається, що пропозиції зосереджені навколо ключових сфер, включно з ППО, засобами протитанкової, протипіхотної, берегової оборони, а також БПЛА, контрбатарейної боротьби та захищеного зв'язку.

Представник Пентагону уточнив, що ці сфери були визначені як пріоритетні для задоволення потреб ЗСУ.

Нагадаємо

У Пентагоні схиляються до того, щоб відправити Україні ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.