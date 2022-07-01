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CNN: у Пентагоні розглядають пропозиції щодо виробництва нових озброєнь для України

CNN: у Пентагоні розглядають пропозиції щодо виробництва нових озброєнь для України

Київ • УНН

 • 148465 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Офіційний представник Пентагону заявив CNN, що Міністерство оборони США обирає з-понад тисячі пропозицій американських виробників зброї та військової техніки найбільш ефективні засоби для посилення оборонних можливостей України, інформує УНН.

Цитата

"Наразі Міністерство оборони США розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній щодо нової інноваційної зброї та комерційних можливостей, які вони можуть розробити та виготовити для України з метою використання в її боротьбі з агресією рф", - зазначив чиновник.

Деталі

Як очікується, вже впродовж ближчих тижнів приймуться рішення, які із запропонованих ідей будуть реалізовані. Це дозволить почати виробництво систем, які посилять можливості для України та для американських військових.

Також зазначається, що пропозиції зосереджені навколо ключових сфер, включно з ППО, засобами протитанкової, протипіхотної, берегової оборони, а також БПЛА, контрбатарейної боротьби та захищеного зв'язку.

Представник Пентагону уточнив, що ці сфери були визначені як пріоритетні для задоволення потреб ЗСУ.

Нагадаємо 

У Пентагоні схиляються до того, щоб відправити Україні ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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