CNN: в Пентагоне рассматривают предложения по производству новых вооружений для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Официальный представитель Пентагона заявил CNN, что Министерство обороны США выбирает из более чем тысячи предложений американских производителей оружия и военной техники наиболее эффективные средства для усиления оборонных возможностей Украины, информирует УНН.
Цитата
"Сейчас Министерство обороны США рассматривает 1300 предложений от 800 компаний по новому инновационному оружию и коммерческим возможностям, которые они могут разработать и изготовить для Украины с целью использования в ее борьбе с агрессией рф", - отметил чиновник.
Детали
Как ожидается, уже в течение ближайших недель примут решение, какие из предложенных идей будут реализованы. Это позволит начать производство систем, которые усилят возможности для Украины и американских военных.
Также отмечается, что предложения сосредоточены вокруг ключевых сфер, включая ПВО, средствами противотанковой, противопехотной, береговой обороны, а также БПЛА, контрбатарейной борьбы и защищенной связи.
Представитель Пентагона уточнил, что эти сферы были определены как приоритетные для удовлетворения потребностей ВСУ.
Напомним
В Пентагоне склоняются к тому, чтобы отправить Украине еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS.