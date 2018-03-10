CNN: Трамп похвалив ініціативу Китаю зняти обмеження на термін перебування на посту генерального секретаря КП КНР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп похвалив Китай за підготовані поправки до Конституції, які дозволять лідеру країни Сі Цзіньпіну залишатися при владі довічно. Таку заяву Трамп зробив під час благодійного обіду в своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді, передає УНН з посиланням на телеканал CNN.

“Він (Лідер КНР Сі Цзіньпін — Ред.) президент довічно, постійний президент. Він чудовий... Дивіться, йому вдалося зробити це, і я вважаю, що це чудово. Може бути, нам варто постаратися зробити те ж саме одного разу”, — заявив Трамп.

CNN зазначає, що всі слова Трампа під час обіду супроводжувалися “жартами і сміхом”.

Нагадаємо, сьогодні на сесії Всекитайських зборів народних представників, яке є вищим органом державної влади у Китаї, почнуть розгляд поправок до конституції, згідно з якими можуть бути скасовані обмеження на кількість термінів правління генерального секретаря Комуністичної партії Китаю.

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