CNN: Трамп похвалив ініціативу Китаю зняти обмеження на термін перебування на посту генерального секретаря КП КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп похвалив Китай за підготовані поправки до Конституції, які дозволять лідеру країни Сі Цзіньпіну залишатися при владі довічно. Таку заяву Трамп зробив під час благодійного обіду в своїй резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді, передає УНН з посиланням на телеканал CNN.
“Він (Лідер КНР Сі Цзіньпін — Ред.) президент довічно, постійний президент. Він чудовий... Дивіться, йому вдалося зробити це, і я вважаю, що це чудово. Може бути, нам варто постаратися зробити те ж саме одного разу”, — заявив Трамп.
CNN зазначає, що всі слова Трампа під час обіду супроводжувалися “жартами і сміхом”.
Нагадаємо, сьогодні на сесії Всекитайських зборів народних представників, яке є вищим органом державної влади у Китаї, почнуть розгляд поправок до конституції, згідно з якими можуть бути скасовані обмеження на кількість термінів правління генерального секретаря Комуністичної партії Китаю.