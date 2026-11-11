Уряд спрямував 1,8 млрд грн на 113 інфраструктурних проєктів: куди підуть кошти

Кабінет міністрів спрямував додаткові 1,8 млрд грн із Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) на реалізацію 113 інфраструктурних проєктів у різних регіонах країни. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, інформує УНН.

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За його словами, найбільше проєктів стосується освітньої сфери.

Це ремонти шкіл, дитсадочків, оновлення їдалень і будівництво укриттів. У медицині це ремонти лікарень і реабілітаційних відділень, зокрема для військових - зазначив глава уряду.

Він підкреслив, що окремо гроші спрямують на водопостачання: нові водогони, водозабори й очисні споруди.

Також на енергоефективність: утеплення будівель та встановлення автономних джерел живлення. Важливо, що проєкти визначили самі громади, бо саме вони знають, що їм потрібно найбільше. І Уряд їх в цьому безумовно підтримує - додав Корецький.

Нагадаємо

Уряд розподілив понад 15 млн грн допомоги Всесвітньої продовольчої програми ООН на закупівлю обладнання для шкільних їдалень і харчоблоків у 203 прифронтових закладах освіти.

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