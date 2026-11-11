Правительство направило 1,8 млрд грн на 113 инфраструктурных проектов: куда пойдут средства
Киев • УНН
Кабмин выделил 1,8 млрд грн из ГФРР на 113 проектов в регионах. Средства пойдут на образование, медицину, водоснабжение и энергоэффективность.
Кабинет министров направил дополнительные 1,8 млрд грн из Государственного фонда регионального развития (ГФРР) на реализацию 113 инфраструктурных проектов в различных регионах страны. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, информирует УНН.
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По его словам, больше всего проектов касается сферы образования.
Это ремонт школ, детских садов, обновление столовых и строительство укрытий. В сфере здравоохранения это ремонт больниц и реабилитационных отделений, в частности для военнослужащих
Он подчеркнул, что отдельно средства направят на водоснабжение: новые водопроводы, водозаборы и очистные сооружения.
Также на энергоэффективность: утепление зданий и установку автономных источников питания. Важно, что проекты определили сами общины, поскольку именно они знают, что им нужно больше всего. И Правительство безусловно их в этом поддерживает
Напомним
Правительство распределило более 15 млн грн помощи Всемирной продовольственной программы ООН на закупку оборудования для школьных столовых и пищеблоков в 203 прифронтовых учреждениях образования.
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