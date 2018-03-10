CNN: Трамп похвалил инициативу Китая снять ограничения на срок пребывания на посту генерального секретаря КП КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп похвалил Китай за подготовленные поправки в Конституцию, которые позволят лидеру страны Си Цзиньпину оставаться у власти пожизненно. Такое заявление Трамп сделал во время благотворительного обеда в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде, передает УНН со ссылкой на телеканал CNN.
“Он (Лидер КНР Си Цзиньпин — Ред.) президент пожизненно, постоянный президент. Он замечательный... Смотрите, ему удалось сделать это, и я считаю, что это замечательно. Может быть, нам стоит постараться сделать то же самое однажды”, - заявил Трамп.
CNN отмечает, что все слова Трампа во время обеда сопровождались “шутками и смехом”.
Напомним, сегодня на сессии Всекитайского собрания народных представителей, которое является высшим органом государственной власти в Китае, начнут рассмотрение поправок в конституцию, согласно которым могут быть отменены ограничения на количество сроков правления генерального секретаря Коммунистической партии Китая.