CNN: представники США і КНДР обговорили виконання досягнутих в Сінгапурі домовленостей
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Офіційні представники США і КНДР зустрілися в неділю в прикордонному пункті Пханмунджом і обговорили виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Сінгапурі. Про це повідомив телеканал CNN, інформує УНН.
За відомостями джерел в Держдепартаменті, групу американських чиновників очолював посол США на Філіппінах Сун Кім, який з 2011 по 2014 рік був послом в Південній Кореї і був спеціальним представником США з питань політики щодо КНДР. Телеканал зазначає, що це перша особиста зустріч представників двох держав після саміту в Сінгапурі.
Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин провели 12 червня свою першу зустріч в Сінгапурі. За її підсумками було підписано документ, в якому Пхеньян висловився за проведення повної денуклеаризації Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки з боку Вашингтона.
Як повідомляв УНН, Кім Чен Ин приїхав на перевірку військової бази на російській Lada Priora.