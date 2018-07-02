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CNN: представники США і КНДР обговорили виконання досягнутих в Сінгапурі домовленостей

CNN: представники США і КНДР обговорили виконання досягнутих в Сінгапурі домовленостей

Київ • УНН

 • 8324 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. Офіційні представники США і КНДР зустрілися в неділю в прикордонному пункті Пханмунджом і обговорили виконання домовленостей, досягнутих на саміті в Сінгапурі. Про це повідомив телеканал CNN, інформує УНН.

За відомостями джерел в Держдепартаменті, групу американських чиновників очолював посол США на Філіппінах Сун Кім, який з 2011 по 2014 рік був послом в Південній Кореї і був спеціальним представником США з питань політики щодо КНДР. Телеканал зазначає, що це перша особиста зустріч представників двох держав після саміту в Сінгапурі.

Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин провели 12 червня свою першу зустріч в Сінгапурі. За її підсумками було підписано документ, в якому Пхеньян висловився за проведення повної денуклеаризації Корейського півострова в обмін на гарантії безпеки з боку Вашингтона.

Як повідомляв УНН, Кім Чен Ин приїхав на перевірку військової бази на російській Lada Priora.

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