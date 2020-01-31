CNN: помічниця Пенса, яка чула розмову Трампа із Зеленським, звільняється з Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Помічниця віце-президента США Майкла Пенса у справах Європи і Росії Дженніфер Вільямс, яка чула телефонну розмову президента Дональда Трампа і його українського колеги Володимира Зеленського, вирішила покинути свій пост і перейти на роботу в Центральне командування Збройних сил (СЕНТКОМ) на два місяці раніше запланованого терміну. Про це повідомив телекомпанії CNN керівник апарату співробітників віце-президента Марк Шорт, передає УНН.
"Дженніфер Вільямс, співробітниця Держдепартаменту, прикомандирований до офісу віце-президента, в письмовій формі направила прохання про дострокове звільнення з посади. Спочатку планувалося, що Вільямс піде в кінці березня. Офіс віце-президента розглядає це прохання", - сказав Шорт.
За інформацією CNN, він не заперечував, що рішення Вільямс скоріше перейти в СЕНТКОМ обумовлено її роллю в ситуації навколо липневого розмови президентів США і України, що став відправною точкою для запуску демократами в Конгресі процедури імпічменту Трампа.
Вільямс в листопаді 2019 року давала свідчення на слуханнях в спеціальному комітеті з розвідки Палати представників Конгресу, заявивши, що визнала незвичайним і неналежним розмова Трампа із Зеленським, тому що в ньому, на її думку, порушувалися внутрішньополітичні питання. Дональд Трамп тоді розкритикував Вільямс за ці слова.
Нагадаємо, Трамп вибухнув гнівом в Twitter після заяв Болтона щодо України.