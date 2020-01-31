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CNN: помощница Пенса, которая слышала разговор Трампа с Зеленским, увольняется из Белого дома

Киев • УНН

 • 11793 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Помощница вице-президента США Майкла Пенса по делам Европы и России Дженнифер Уильямс, которая слышала телефонный разговор президента Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского, решила покинуть свой пост и перейти на работу в Центральное командование Вооруженных сил (СЕНТКОМ) на два месяца раньше запланированного срока. Об этом сообщил телекомпании CNN руководитель аппарата сотрудников вице-президента Марк Шорт, передает УНН.

CNN: помощница Пенса, которая слышала разговор Трампа с Зеленским, увольняется из Белого дома

"Дженнифер Уильямс, сотрудница Госдепартамента, прикомандированная к офису вице-президента, в письменной форме направила просьбу о досрочном уходе с должности. Первоначально планировалось, что Уильямс уйдет в конце марта. Офис вице-президента рассматривает эту просьбу", - сказал Шорт.

По информации CNN, он не отрицал, что решение Уильямс поскорее перейти в СЕНТКОМ обусловлено ее ролью в ситуации вокруг июльского разговора президентов США и Украины, ставшего отправной точкой для запуска демократами в Конгрессе процедуры импичмента Трампа.

Уильямс в ноябре 2019 года давала показания на слушаниях в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса, заявив, что сочла необычным и неподобающим разговор Трампа с Зеленским, потому что в нем, по ее мнению, затрагивались внутриполитические вопросы. Дональд Трамп тогда раскритиковал Уильямс за эти слова.

Напомним, Трамп взорвался гневом в Twitter после заявлений Болтона по Украине.

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