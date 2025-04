Трамп вибухнув гнівом в Twitter після заяв Болтона щодо України

"Я ніколи не говорив Джону Болтону, що допомога Україні була пов'язана з розслідуванням справи демократів, в тому числі з Байденом. Насправді, він ніколи не скаржився на це під час свого публічного звільнення. Якщо Джон Болтон сказав це, це було тільки для того, щоб продати книгу", - написав Трамп.

За його слова, стенограма його телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським є прямим цьому доказом, а крім цього "Президент Зеленський і міністр закордонних справ України заявили, що не було ніякого тиску і ніяких проблем".

"Крім того, я зустрівся з президентом Зеленським в Організації Об'єднаних Націй (Демократи сказали, що я ніколи не зустрічався з ним) і направив військову допомогу Україні без будь-яких умов або розслідувань - і набагато раніше графіка. Я також дозволив Україні придбати протитанкові ракети Javelin. Моя адміністрація зробила набагато більше, ніж попередня адміністрація", - додав президент США.

Нагадаємо, 26 січня видання The New York Times, посилаючись на неопублікований рукопис колишнього радника президента з національної безпеки, повідомило, що Дональд Трамп заявляв в серпні 2019 року, що хоче і надалі заморозити військову допомогу Україні, поки українські чиновники не почнуть допомагати в розслідуванні проти його політичних суперників, в тому числі Байдена.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020