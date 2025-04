Трамп разразился гневом в Twitter после заявлений Болтона по Украине

"Я никогда не говорил Джону Болтону, что помощь Украине была связана с расследованием дела демократов, в том числе с Байденом. На самом деле, он никогда не жаловался на это во время своего публичного увольнения. Если Джон Болтон сказал это, это было только для того, чтобы продать книгу", - написал Трамп.

По его слова, стенограмма его телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским является прямым этому доказательством, а помимо этого "Президент Зеленский и министр иностранных дел Украины заявили, что не было никакого давления и никаких проблем".

"Кроме того, я встретился с президентом Зеленским в Организации Объединенных Наций (Демократы сказали, что я никогда не встречался с ним) и направил военную помощь Украине без каких-либо условий или расследований - и намного раньше графика. Я также позволил Украине приобрести противотанковые ракеты Javelin. Моя администрация сделала гораздо больше, чем предыдущая администрация", - добавил президент США.

Напомним, 26 января издание The New York Times, ссылаясь на неопубликованную рукопись бывшего советника президента по национальной безопасности, сообщило, что Дональд Трамп заявлял в августе 2019 года, что хочет и в дальнейшем заморозить военную помощь Украине, пока украинские чиновники не начнут помогать в расследовании против его политических соперников, в том числе Байдена.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the ...

