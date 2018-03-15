CNN: Манафорту загрожує 305 років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Екс-главі передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту загрожує 305 років в'язниці, можливо навіть більше. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.
“Враховуючи характер звинувачень проти підсудного і очевидну вагу доказів проти нього, Манафорт може провести залишок свого життя у в’язниці”, — заявив федеральний суддя окружного суду Вірджинії Т. Еліс.
Суддя остерігається, що у Манафорта є фінансові ресурси і міжнародні зв’язки, щоб уникнути суду і залишитися на свободі.
Манафорт отримає тюремний термін в 305 років, якщо його визнають винним за всіма звинуваченнями на суді у Вірджинії 10 липня. Суд у Вашингтоні повинен відбутися 17 вересня цього року.
Як повідомляв УНН, в екс-помічника Трампа Пола Манафорта біля суду кинули російський прапор.