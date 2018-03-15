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CNN: Манафорту загрожує 305 років в'язниці

CNN: Манафорту загрожує 305 років в'язниці

Київ • УНН

 • 9312 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Екс-главі передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Полу Манафорту загрожує 305 років в'язниці, можливо навіть більше. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал CNN.

 

“Враховуючи характер звинувачень проти підсудного і очевидну вагу доказів проти нього, Манафорт може провести залишок свого життя у в’язниці”, — заявив федеральний суддя окружного суду Вірджинії Т. Еліс.

Суддя остерігається, що у Манафорта є фінансові ресурси і міжнародні зв’язки, щоб уникнути суду і залишитися на свободі.

Манафорт отримає тюремний термін в 305 років, якщо його визнають винним за всіма звинуваченнями на суді у Вірджинії 10 липня. Суд у Вашингтоні повинен відбутися 17 вересня цього року.

Як повідомляв УНН, в екс-помічника Трампа Пола Манафорта біля суду кинули російський прапор.

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