CNN: Манафорту грозит 305 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту грозит 305 лет тюрьмы, возможно даже больше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.
“Учитывая характер обвинений против подсудимого и очевидную весомость доказательств против него, Манафорт может провести остаток своей жизни в тюрьме”, — заявил федеральный судья окружного суда Вирджинии Т. Элис.
Судья опасается, что у Манафорта есть финансовые ресурсы и международные связи, чтобы избежать суда и остаться на свободе.
Манафорт получит тюремный срок в 305 лет, если его признают виновным по всем обвинениям в суде в Вирджинии 10 июля. Суд в Вашингтоне должен состояться 17 сентября этого года.
Как сообщал УНН, в экс-помощника Трампа Пола Манафорта у суда бросили российский флаг.