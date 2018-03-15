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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 3992 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 28389 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 34593 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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CNN: Манафорту грозит 305 лет тюрьмы

CNN: Манафорту грозит 305 лет тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 9312 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Экс-главе предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полу Манафорту грозит 305 лет тюрьмы, возможно даже больше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN.

 

“Учитывая характер обвинений против подсудимого и очевидную весомость доказательств против него, Манафорт может провести остаток своей жизни в тюрьме”, — заявил федеральный судья окружного суда Вирджинии Т. Элис.

Судья опасается, что у Манафорта есть финансовые ресурсы и международные связи, чтобы избежать суда и остаться на свободе.

Манафорт получит тюремный срок в 305 лет, если его признают виновным по всем обвинениям в суде в Вирджинии 10 июля. Суд в Вашингтоне должен состояться 17 сентября этого года.

Как сообщал УНН, в экс-помощника Трампа Пола Манафорта у суда бросили российский флаг.

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