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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Cитуація у Києві спокійна та контрольована - Нацгвардія

Cитуація у Києві спокійна та контрольована - Нацгвардія

Київ • УНН

 • 119437 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Ситуація у Києві спокійна та контрольована. Про це заявили у Національній гвардії України у Facebook, пише УНН.

Цитата:

"Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилено несуть службу для забезпечення публічної безпеки та порядку", -  сказано у повідомленні.

Також зазначається, що правоохоронці проводять із людьми роз’яснювальну роботу щодо заходів особистої безпеки та поведінки у екстремальних ситуаціях.

"Ситуація у столиці повністю контрольована. Закликаємо киян не панікувати, всіляко сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов’язків, адже все, що ми робимо, необхідне для забезпеченні безпеки у місті", - наголосили у НГУ.

Деталі

МВС також повідомило, що поліцейські разом із добровольцями посилено охороняють правопорядок у регіонах. "До патрулювання населених пунктів залучені співробітники всіх структурних підрозділів, а також ветерани внутрішніх справ і добровольці. Також правоохоронці несуть службу на блок-постах, проводять перевірки документів і огляд транспортних засобів, допомагають водіям на дорогах та роз‘яснюють громадянам, як діяти у випадку обстрілів", - вказали у МВС.

Контекст

Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі.

У низці міст України з 5 ранку було чутно вибухи.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

На всій території України ввели воєнний стан.

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