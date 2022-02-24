Cитуація у Києві спокійна та контрольована - Нацгвардія
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Ситуація у Києві спокійна та контрольована. Про це заявили у Національній гвардії України у Facebook, пише УНН.
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"Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилено несуть службу для забезпечення публічної безпеки та порядку", - сказано у повідомленні.
Також зазначається, що правоохоронці проводять із людьми роз’яснювальну роботу щодо заходів особистої безпеки та поведінки у екстремальних ситуаціях.
"Ситуація у столиці повністю контрольована. Закликаємо киян не панікувати, всіляко сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов’язків, адже все, що ми робимо, необхідне для забезпеченні безпеки у місті", - наголосили у НГУ.
Деталі
МВС також повідомило, що поліцейські разом із добровольцями посилено охороняють правопорядок у регіонах. "До патрулювання населених пунктів залучені співробітники всіх структурних підрозділів, а також ветерани внутрішніх справ і добровольці. Також правоохоронці несуть службу на блок-постах, проводять перевірки документів і огляд транспортних засобів, допомагають водіям на дорогах та роз‘яснюють громадянам, як діяти у випадку обстрілів", - вказали у МВС.
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