Ситуация в Киеве спокойная и контролируемая - Нацгвардия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Ситуация в Киеве спокойная и контролируемая. Об этом заявили в Национальной гвардии Украины в Facebook, пишет УНН.
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"Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усиленно несут службу для обеспечения публичной безопасности и порядка", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что правоохранители проводят с людьми разъяснительную работу по мерам личной безопасности и поведения в экстремальных ситуациях.
"Ситуация в столице полностью контролируемая. Призываем киевлян не паниковать, всячески содействовать правоохранителям в исполнении их служебных обязанностей, ведь все, что мы делаем, необходимо для обеспечения безопасности в городе", - отметили в НГУ.
Детали
МВД также сообщило, что полицейские вместе с добровольцами усиленно охраняют правопорядок в регионах. "К патрулированию населенных пунктов привлечены сотрудники всех структурных подразделений, а также ветераны внутренних дел и добровольцы. Также правоохранители несут службу на блок-постах, проводят проверки документов и досмотр транспортных средств, помогают водителям на дорогах и разъясняют гражданам, как действовать в случае обстрелов", - указали в МВД.
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