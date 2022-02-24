Ситуация в Киеве спокойная и контролируемая - Нацгвардия

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Киев • УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Ситуация в Киеве спокойная и контролируемая. Об этом заявили в Национальной гвардии Украины в Facebook, пишет УНН.

Цитата:

"Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усиленно несут службу для обеспечения публичной безопасности и порядка", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что правоохранители проводят с людьми разъяснительную работу по мерам личной безопасности и поведения в экстремальных ситуациях.

"Ситуация в столице полностью контролируемая. Призываем киевлян не паниковать, всячески содействовать правоохранителям в исполнении их служебных обязанностей, ведь все, что мы делаем, необходимо для обеспечения безопасности в городе", - отметили в НГУ.

Детали

МВД также сообщило, что полицейские вместе с добровольцами усиленно охраняют правопорядок в регионах. "К патрулированию населенных пунктов привлечены сотрудники всех структурных подразделений, а также ветераны внутренних дел и добровольцы. Также правоохранители несут службу на блок-постах, проводят проверки документов и досмотр транспортных средств, помогают водителям на дорогах и разъясняют гражданам, как действовать в случае обстрелов", - указали в МВД.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе.

В ряде городов Украины с 5 утра были слышны взрывы.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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