Чиновникам виборчих комісій у щонайменше п’яти штатах у США надіслали підозрілі пакунки

Чиновники виборчих комісій у щонайменше п'яти штатах отримали підозрілі пакунки у понеділок, згідно з повідомленнями представників цих штатів. Хоча немає жодних повідомлень про те, що пакунки містили небезпечні речовини, ФБР та Поштова служба США підтвердили, що розслідують цей інцидент, повідомляє Associated Press (AP), передає УНН.

Деталі

Пакунки з порошкоподібними речовинами були відправлені секретарям штатів та виборчим офісам у Небрасці, Теннессі, Вайомінгу, Оклахомі та Айові, повідомляє AP.

У більшості випадків речовини вже були визнані безпечними. В Оклахомі чиновники визначили, що матеріал, надісланий до виборчого офісу, був борошном. У Небрасці речовину протестували і з'ясували, що вона не є небезпечною.

В інших місцях ще не було зрозуміло, чи завершилися тестування речовин. В Айові протокол вимагав евакуації всієї шестиповерхової будівлі через присутність речовини. У Вайомінгу працівників, що працювали поблизу Капітолію штату, відправили додому, поки білу речовину, надіслану до офісу секретаря штату, тестували.

Місцеві повідомлення у Канзасі цитували представника пожежної служби Топіки Алана Шталя, який зазначив, що було виявлено два пакунки: один адресований секретарю штату, інший — генеральному прокурору, що спричинило "запобіжну евакуацію" для подальшого тестування.

Доповнення

Цей інцидент став другим за останній рік, коли чиновникам виборчих комісій надсилають підозрілі пакунки. У листопаді минулого року підозрілі листи були надіслані виборчим офісам та урядовим будівлям у щонайменше шести штатах. Деякі листи містили фентаніл, а інші не були токсичними. Однак підозріла пошта затримала підрахунок голосів на деяких місцевих виборах.

Цей останній інцидент стався менш ніж за два місяці до очікуваних напружених виборів. Чиновники по всій країні вжили заходів для посилення безпеки виборчих будівель та посилення захисту працівників після хвилі переслідувань, з якими стикалися багато виборчих працівників під час виборів 2020 року та після них.

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