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Дебати Гарріс-Трамп зібрали 57,5 млн телеглядачів

Дебати Гарріс-Трамп зібрали 57,5 млн телеглядачів

Київ • УНН

 • 100373 перегляди

Віце-президентські дебати між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом привернули увагу 57,5 млн телеглядачів на 7 каналах. Це більше, ніж дебати Трампа і Байдена в червні, але менше рекорду 2016 року.

Дебати між віцепрезиденткою США від Демократичної партії Камалою Гарріс та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом привернули увагу 57,5 мільйона телеглядачів на семи телеканалах. Такі попередні дані компанії, яка спеціалізується на вимірюванні та аналізі аудиторії медіа Nielsen, пише Reuters, передає УНН

Деталі

Цей показник перевищує аудиторію близько 51 мільйона людей, які спостерігали за дебатами між Трампом та тодішнім кандидатом Джо Байденом у червні.

Проте ці дані не враховують глядачів, які дивилися трансляцію онлайн, що стає дедалі популярнішим інструментом на тлі скорочення традиційної телевізійної аудиторії, а також тих, хто спостерігав дебати у барах та ресторанах. Остаточні дані з урахуванням цих глядачів будуть доступні пізніше.

Рекорд телепереглядів президентських дебатів був зафіксований у 2016 році, коли 84 мільйони людей дивилися дебати між Гілларі Клінтон та Дональдом Трампом.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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