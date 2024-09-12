Дебаты Харрис-Трамп собрали 57,5 млн телезрителей
Киев • УНН
Вице-президентские дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом привлекли внимание 57,5 млн телезрителей на 7 каналах. Это больше, чем дебаты Трампа и Байдена в июне, но меньше рекорда 2016 года.
Дебаты между вице-президентом США от Демократической партии Камалой Харрис и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом привлекли внимание 57,5 миллиона телезрителей на семи телеканалах. Такие предварительные данные компании, которая специализируется на измерении и анализе аудитории медиа Nielsen, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Этот показатель превышает аудиторию около 51 миллиона человек, которые наблюдали за дебатами между Трампом и тогдашним кандидатом Джо Байденом в июне.
Однако эти данные не учитывают зрителей, которые смотрели трансляцию онлайн, что становится все более популярным инструментом на фоне сокращения традиционной телевизионной аудитории, а также тех, кто наблюдал дебаты в барах и ресторанах. Окончательные данные с учетом этих зрителей будут доступны позже.
Рекорд телепросмотров президентских дебатов был зафиксирован в 2016 году, когда 84 миллиона человек смотрели дебаты между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом.
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