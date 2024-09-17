Чиновникам избирательных комиссий в по меньшей мере пяти штатах в США прислали подозрительные пакеты

Чиновники избирательных комиссий в по меньшей мере пяти штатах получили подозрительные пакеты в понедельник, согласно сообщениям представителей этих штатов. Хотя нет никаких сообщений о том, что пакеты содержали опасные вещества, ФБР и Почтовая служба США подтвердили, что расследуют этот инцидент, сообщает Associated Press (AP), передает УНН.

Детали

Пакеты с порошкообразными веществами были отправлены секретарям штатов и избирательным офисам в Небраске, Теннесси, Вайоминге, Оклахоме и Айове, сообщает AP, сообщает AP.

В большинстве случаев вещества уже были признаны безопасными. В Оклахоме чиновники определили, что материал, присланный в избирательный офис, был мукой. В Небраске вещество протестировали и выяснили, что оно не является опасным.

В других местах еще не было понятно, завершились ли тестирования веществ. В Айове протокол требовал эвакуации всего шестиэтажного здания из-за присутствия вещества. В Вайоминге работников, работавших вблизи Капитолия штата, отправили домой, пока белое вещество, отправленное в офис секретаря штата, тестировали.

Местные сообщения в Канзасе цитировали представителя пожарной службы Топики Алана Шталя, который отметил, что было обнаружено два пакета: один адресован секретарю штата, другой - генеральному прокурору, что повлекло «предупредительную эвакуацию» для дальнейшего тестирования.

Дополнение

Этот инцидент стал вторым за последний год, когда чиновникам избирательных комиссий присылают подозрительные пакеты. В ноябре прошлого года подозрительные письма были отправлены избирательным офисам и правительственным зданиям в по меньшей мере шести штатах. Некоторые письма содержали фентанил, а другие не были токсичными. Однако подозрительная почта задержала подсчет голосов на некоторых местных выборах.

Этот последний инцидент произошел менее чем за два месяца до ожидаемых напряженных выборов. Чиновники по всей стране приняли меры для усиления безопасности избирательных зданий и усиления защиты работников после волны преследований, с которыми сталкивались многие избирательные работники во время выборов 2020 года и после них.

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