ЧС-2018: Сенегал святкував перемогу над Польщею
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Поєдинком групи Н Польща — Сенегал закінчився перший тур чемпіонату світу з футболу в Росії, передає УНН.
На 37 хвилині Ньянг виборов м’яч у боротьбі в середині поля і розігнав атаку, яка стала результативною — автогол в пасиві поляка Ционека. На старті другої половини сенегальців врятував кіпер після небезпечного пострілу зі штрафного Левандовскі.
Обрізка та непорозуміння між футболістами польської збірної призвели до другого взяття. М’Байе Ньянг відправив шкіряний снаряд у порожню сітку воріт. Наприкінці баталії Крихов’як ударом головою відіграв для польської команди один м’яч, але його збірна поступилася 1:2.
Відзначимо, що Сенегал і Японія очолили квартет Н, набравши по 3 очки.