ЧМ-2018: Сенегал праздновал победу над Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Поединком группы Н Польша — Сенегал закончился первый тур чемпионата мира по футболу в России, передает УНН.
На 37 минуте Ньянг получил мяч в борьбе в середине поля и разогнал атаку, которая стала результативной — автогол в пассиве поляка Ционека. На старте второй половины сенегальцев спас кипер после опасного выстрела со штрафного Левандовски.
Обрезка и недоразумения между футболистами польской сборной привели ко второму взятию. МьБайе Ньянг отправил кожаный снаряд в пустую сетку ворот. В конце баталии Крыховяк ударом головой сыграл для польской команды один мяч, но его сборная уступила 1:2.
Отметим, что Сенегал и Япония возглавили квартет Н, набрав по 3 очка.