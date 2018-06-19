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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 38083 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 90688 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 106176 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 121533 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 140718 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 145367 просмотра

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ЧМ-2018: Сенегал праздновал победу над Польшей

ЧМ-2018: Сенегал праздновал победу над Польшей

Киев  •  УНН

 • 9977 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Поединком группы Н Польша — Сенегал закончился первый тур чемпионата мира по футболу в России, передает УНН.

На 37 минуте Ньянг получил мяч в борьбе в середине поля и разогнал атаку, которая стала результативной — автогол в пассиве поляка Ционека. На старте второй половины сенегальцев спас кипер после опасного выстрела со штрафного Левандовски.

Обрезка и недоразумения между футболистами польской сборной привели ко второму взятию. МьБайе Ньянг отправил кожаный снаряд в пустую сетку ворот. В конце баталии Крыховяк ударом головой сыграл для польской команды один мяч, но его сборная уступила 1:2.

Отметим, что Сенегал и Япония возглавили квартет Н, набрав по 3 очка.

Украинские Национальные Новости

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