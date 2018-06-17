ЧС-2018: нереалізований пенальті Мессі призвів до втрати очок збірної Аргентини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. У квартеті D чемпіонату світу з футболу відбулося протистояння першого туру між збірними Аргентини та Ісландії, передає кореспондент УНН.
На 11 хвилині м’яч потрапив на вільного Бьярнасона, який з вигідного положення в штрафній схибив при ударі по воротах. Ближче до середини тайму команди обмінялися голами. Першим відзначився Серхіо Агуеро. Нападник “Манчестер Сіті” прийняв м’яч спиною до воріт, відтер корпусом опонента, після чого поцілив майже у верхній кут воріт ісландців.
На 23 хвилині Сігурдссон прострілив до карної зони, воротар Кабальєро стрибнув за м’яч, але зафіксувати або відбити м’яч подалі аргентинському стражу не вдалося, чим скористався Фіннбогасон — 1:1.
По перерві ближче до перемоги були аргентинці. Спочатку Ліонель Мессі заробив на собі пенальті, з яким впорався Халдорсон (воротар парирував удар бомбардира “Барселони”). Згодом кіпер рятував після пострілів Мессі і Агуеро — 1:1.
Додамо також, у другому турі в групі D Аргентині зійдеться з Хорватією, а Ісландія протистоятиме Нігерії.