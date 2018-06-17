ЧМ-2018: нереализованный пенальти Месси привел к потере очков сборной Аргентины

На 11 минуте мяч попал на свободного Бьярнасона, который из выгодного положения в штрафной ошибся при ударе по воротам. Ближе к середине тайма команды обменялись голами. Первым отличился Серхио Агуэро. Нападающий “Манчестер Сити” принял мяч спиной к воротам, оттер корпусом оппонента, после чего попал почти в верхний угол ворот исландцев.

На 23 минуте Сигурдссон прострелил к уголовной зоны, вратарь Кабальеро прыгнул за мяч, но зафиксировать или отбить мяч подальше аргентинском стражу не удалось, чем воспользовался Финнбогасон — 1:1.

После перерыва ближе к победе были аргентинцы. Сначала Лионель Месси заработал на себе пенальти, с которым справился Халдорсон (вратарь парировал удар бомбардира “Барселоны”). Впоследствии кипер спасал после выстрелов Месси и Агуэро — 1:1.

Добавим также, во втором туре в группе D Аргентине сойдется с Хорватией, а Исландия противостоять Нигерии.