Чотирьох військових госпіталізували після пожежі на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Чотирьох військовослужбовців, які отримали опіки внаслідок пожежі в Троїцькому, доставили у військовий госпіталь Дніпра. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Внаслідок пожежі, що трапилася в будинку селища Троїцьке, що на Донеччині, четверо військовослужбовців однієї з механізованих бригад отримали термічні опіки різного ступеня ураження”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники з міста Попасна ліквідували пожежу.
“Постраждалих військовослужбовців доправили до Бахмутської міської лікарні, а звідти — вертольотом аеромедичної евакуації Мі-8, у медичні заклади Дніпра”, — повідомили у прес-центрі.
За цим випадком для з’ясування обставин виникнення пожежі військова служба правопорядку проводить перевірку.
Як повідомляв УНН, більше 30 людей евакуювали з багатоповерхівки через пожежу у Києві.