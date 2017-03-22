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Чотирьох військових госпіталізували після пожежі на Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Чотирьох військовослужбовців, які отримали опіки внаслідок пожежі в Троїцькому, доставили у військовий госпіталь Дніпра. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

“Внаслідок пожежі, що трапилася в будинку селища Троїцьке, що на Донеччині, четверо військовослужбовців однієї з механізованих бригад отримали термічні опіки різного ступеня ураження”, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники з міста Попасна ліквідували пожежу.

“Постраждалих військовослужбовців доправили до Бахмутської міської лікарні, а звідти — вертольотом аеромедичної евакуації Мі-8, у медичні заклади Дніпра”, — повідомили у прес-центрі.

За цим випадком для з’ясування обставин виникнення пожежі військова служба правопорядку проводить перевірку.

Як повідомляв УНН, більше 30 людей евакуювали з багатоповерхівки через пожежу у Києві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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