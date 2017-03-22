Четырех военных госпитализировали после пожара в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Четырех военнослужащих, получивших ожоги в результате пожара в Троицком, доставили в военный госпиталь Днепра. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"В результате пожара, случившегося в доме поселка Троицкое, что в Донецкой области, четверо военнослужащих одной из механизированных бригад получили термические ожоги различной степени поражения", - говорится в сообщении.
Спасатели города Попасная ликвидировали пожар.
"Пострадавших военнослужащих доставили в Бахмутскую городскую больницу, а оттуда - вертолетом аэромедицинской эвакуации Ми-8, в медицинские учреждения Днепра", - сообщили в пресс-центре.
По этому случаю для выяснения обстоятельств возникновения пожара военная служба правопорядка проводит проверку.
Как сообщал УНН, более 30 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара в Киеве.