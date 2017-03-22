Четырех военных госпитализировали после пожара в Донецкой области

"В результате пожара, случившегося в доме поселка Троицкое, что в Донецкой области, четверо военнослужащих одной из механизированных бригад получили термические ожоги различной степени поражения", - говорится в сообщении.

Спасатели города Попасная ликвидировали пожар.

"Пострадавших военнослужащих доставили в Бахмутскую городскую больницу, а оттуда - вертолетом аэромедицинской эвакуации Ми-8, в медицинские учреждения Днепра", - сообщили в пресс-центре.

По этому случаю для выяснения обстоятельств возникновения пожара военная служба правопорядка проводит проверку.

Как сообщал УНН, более 30 человек эвакуировали из многоэтажки из-за пожара в Киеве.