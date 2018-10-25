Чотири президенти України провели зустріч
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко у четвер провів зустріч з президентами попередніх років Леонідом Кравчуком (1991-1994 рр.), Леонідом Кучмою (1994-2005 рр.) та Віктором Ющенком (2005-2010 рр), передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Зазначається, що під час зустрічі президенти обмінялись думками щодо подальшого розвитку Української держави, припинення російської агресії на Донбасі та здобуття миру.
П.Порошенко відзначив важливу роль Кравчука, Кучми та Ющенка як президентів України в різні часи у становленні держави.
Він передав екс-президентам відзнаки Президента України — ювілейну медаль “25 років незалежності України”, якою вони були нагороджені у 2016 році до 25-ї річниці Незалежності України.
Як повідомляв УНН, 2 жовтня колишній президент України Леонід Кучма завершив свою роботу у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу в Мінську.
На думку експертів, на посаді в ТКГ його може замінити, зокрема, екс-президент Ющенко.