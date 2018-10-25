Четыре президента Украины провели встречу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко в четверг провел встречу с президентами предыдущих лет Леонидом Кравчуком (1991-1994 гг.), Леонидом Кучмой (1994-2005 гг.) и Виктором Ющенко (2005-2010 гг), передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Отмечается, что во время встречи президенты обменялись мнениями о дальнейшем развитии Украинского государства, прекращение российской агрессии в Донбассе и достижение мира.
П.Порошенко отметил важную роль Кравчука, Кучмы и Ющенко как президентов Украины в разные времена в становлении государства.
Он передал экс-президентам отличия Президента Украины - юбилейной медали "25 лет независимости Украины", которой они были награждены в 2016 году к 25-й годовщине Независимости Украины.
Как сообщал УНН, 2 октября бывший президент Украины Леонид Кучма завершил свою работу в Трехсторонней контактной группе по Донбассу в Минске.
По мнению экспертов, в должности ТКГ его может заменить, в частности, экс-президент Ющенко.