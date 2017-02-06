Чорну діру знайшли вчені у Чумацькому Шляху
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Японські вчені дійшли висновку, що біля залишків наднової W44 може перебувати прихована за хмарою міжзоряного газу чорна діра. Про це повідомляється на сайті Нобеямської обсерваторії (NOBEYAMA Astronomical Observatory), передає УНН.
Можлива чорна діра розташована на відстані 10 тисяч світлових років від Землі.
Під час дослідження хмари навколо залишків загиблої зірки, дослідники звернули увагу на незвичну поведінку міжзоряного газу.
Цей об’єкт, який назвали Куля, рухається проти обертання нашої Галактики і має величезну кінетичну енергію. Швидкість руху Кулі становить приблизно 120 км/с.
Науковці стверджують, що чорна діра могла притягнути до себе хмару газу, яка утворилося після вибуху наднової зірки. Тоді її маса може становити 3,5 маси сонця.
Інший варіант передбачає, що таємничий об’єкт рухається крізь газову хмару, а його маса може досягати 36 сонячних мас.
Вчені продовжують з’ясовувати, що насправді відбувається біля W44.
Нагадаємо, NASA заявило про запуск нової місії з вивчення високоенергетичного випромінювання чорних дір, нейтронних зірок і пульсарів.