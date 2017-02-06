Черную дыру нашли ученые в Млечном Пути
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Японские ученые пришли к выводу, что у остатков сверхновой W44 может находиться скрытая за облаком межзвездного газа черная дыра. Об этом сообщается на сайте Нобеямской обсерватории (NOBEYAMA Astronomical Observatory), передает УНН.
Возможная черная дыра находится на расстоянии 10 000 световых лет от Земли.
Во время исследования облака вокруг остатков погибшей звезды, исследователи обратили внимание на необычное поведение межзвездного газа.
Этот объект, который назвали Шар, движется против вращения нашей Галактики и имеет огромную кинетическую энергию. Скорость движения Шара составляет примерно 120 км / с.
Ученые утверждают, что черная дыра могла привлечь к себе облако газа, образовавшегося после взрыва сверхновой звезды. Тогда ее масса может составлять 3,5 массы солнца.
Другой вариант предполагает, что таинственный объект движется сквозь газовое облако, а его масса может достигать 36 солнечных масс.
Ученые продолжают выяснять, что происходит у W44.
Напомним, NASA заявила о запуске новой миссии по изучению высокоэнергетического излучения черных дыр, нейтронных звезд и пульсаров.