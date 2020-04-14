Чорновол відмовилася від надання будь-яких свідчень ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Колишній нардеп Тетяна Чорновол, яку підозрюють у підпалі партійного офісу у центрі Києва та вбивстві людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану, відмовилася від надання будь-яких свідчень під час допиту в Державному бюро розслідувань. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
В ДБР повідомляється, що 14 квітня 2020 року в територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, відбувся допит Чорновол, підозрюваної в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненого за попередньою змовою групою осіб способом, небезпечним для життя багатьох осіб (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).
"У ході допиту підозрювана відмовилася від надання будь-яких показів, посилаючись на ст. 63 Конституції України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, екснардеп Чорновол сьогодні, 14 квітня заявила, що не даватиме свідчення ДБР.
Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Додамо, що 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.