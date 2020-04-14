Черновол отказалась от предоставления каких-либо свидетельств ГБР

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Бывший нардеп Татьяна Черновол, которую подозревают в поджоге партийного офиса в центре Киева и убийстве человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана, отказалась от предоставления каких-либо показаний во время допроса в Государственном бюро расследований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.