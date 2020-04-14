Екснардеп Чорновол заявила, що не даватиме свідчення ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Колишній народний депутат Тетяна Чорновол прийшла сьогодні до Державного бюро розслідувань. Проте заявила, що не даватиме свідчення, передає кореспондент УНН.
"Зараз я йду на свій перший допит, мною прийняте рішення йти по статті 63 Конституції України, яка дає можливіть не свідчити… свідчення слідству є, не буду давати, щоб не дати можливість притягувати інших майданівців", - сказала Чорновол.
Нагадаємо, Тетяна Чорновол заявляла, що після допиту в ДБР її відвезуть в Печерський районний суд Києва.
Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру народному депутату України VIII скликання Чорновол за статтею 115 Кримінального кодексу України через підпал партійного офісу у центрі Києва та смерть людини 18 лютого 2014 року, за часів Майдану.
Додамо, що 10 квітня, народний депутат 8-го скликання Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук за участі Державного бюро розслідувань у “справі Майдану”.