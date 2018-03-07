Чому корисно пити червоне вино: названо причини
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Вчені всього світу єдині в думці стосовно того, що вино в невеликих кількостях корисно для організму, передає УНН з посиланням на Mice Times.
Зазначається, що червоне вино набагато корисніше за біле. По-перше, червоне вино зміцнює імунну систему, знижує ризик серцево-судинних захворювань, інсульту, покращує кровообіг і виводить холестерин. По-друге, червоне вино покращує стан шкіри.
"Червоне вино містить таку речовину як ресвератол, яке уповільнює зростання поширення акне-бактерій і надає шкірі здорове сяйво", - йдеться в повідомленні.
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Також червоне вино захищає зуби від карієсу.
"Поліфеноли, що містяться в червоному вині, перешкоджають попаданню на тканини ротової порожнини бактерій, що викликають карієс", - йдеться в повідомленні.
Поліпшення травлення і допомогу в схудненні також відносяться до корисних властивостях, якими володіє червоне вино.
"Головне - не пити вина забагато, адже зловживання алкоголем перетворить всі його достоїнства в недоліки", - попереджають експерти.
Як повідомляв УНН, українці все частіше віддають перевагу менш міцним алкогольним напоям. Відповідно споживання вина в нашій країні зростає.
При цьому, за словами експерта Дмитра Сидоренка, українські вина за якістю сьогодні не поступаються чилійським і аргентинським.
Зазначимо, що минулого року провідні виноробні країни світу, такі як Італія, Іспанія, Франція через несприятливі погодні умови зібрали рекордно низький урожай винограду.
За словами директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, це відіб'ється на вартості європейського вина. І на тлі зростання цін на продукцію від ТОП-3 світових експортерів, відкривається "вікно можливостей" для нарощування експорту вина таким країнам, як Грузія, Молдова і Україна.
Вже сьогодні його прогнози підтвердилися - за підсумками минулого року Україна практично вдвічі наростила експорт вина в країни ЄС.