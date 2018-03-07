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Почему полезно пить красное вино: названы причины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Ученые всего мира сходятся во мнении: вино в небольших количествах полезно для организма, передает УНН со ссылкой на Mice Times.

Отмечается, что красное вино гораздо полезнее белого. Во-первых, красное вино укрепляет иммунную систему, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, улучшает кровообращение и выводит холестерин. Во-вторых, красное вино улучшает состояние кожи.

"Красное вино содержит такое вещество как ресвератол, которое замедляет распространение акне-бактерий и придает коже здоровое сияние", - говорится в сообщении.

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Также красное вино защищает зубы от кариеса.

"Полифенолы, которые содержатся в красном вине, препятствуют попаданию на ткани ротовой полости бактерий, вызывающих кариес", - говорится в сообщении.

Улучшение пищеварения и помощь в похудении также относятся к полезным свойствам, которыми обладает красное вино.

"Главное — не пить вино огромными дозами, потому как злоупотребление спиртным превратит все его достоинства в недостатки", - предупреждают эксперты.

Как сообщал УНН, украинцы все чаще отдают предпочтение менее крепким алкогольным напиткам. Соответственно потребление вина в нашей стране растет.

При этом, по словам эксперта Дмитрия Сидоренка, украинские вина по качеству сегодня не уступают чилийским и аргентинским.

Отметим, что в прошлом году ведущие винодельческие страны мира, такие как Италия, Испания, Франция из-за неблагоприятных погодных условий собрали рекордно низкий урожай винограда.

По словам директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, это отразится на стоимости европейского вина. И на фоне роста цен на продукцию от ТОП-3 мировых экспортеров, открывается “окно возможностей” для наращивания экспорта вина таким странам, как Грузия, Молдова и Украина.

Уже сегодня его прогнозы подтвердились — по итогам прошлого года Украина практически вдвое нарастила экспорт вина в страны ЕС.

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