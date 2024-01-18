Чому економіка рф може "перегрітися" і чим це загрожує Україні: експерти дали пояснення

Британська розвідка повідомляла, що економіка росії через зростання військових витрат може "перегрітися". У коментарі журналісту УНН економічні експерти Юрій Гаврилечко та Ігор Гарбарук пояснили принцип цього поняття та можливі ризики для України через зниження рівня життя у рф.

"Перегрів економіки - це зазвичай ситуація, коли очікування щодо зростання є вищими, ніж реальний поточний стан, тому ціни на товари та послуги починають суттєво йти в гору з розрахунку на те, що подальша ситуація буде більш сприятлива, ніж попередня", - сказав Гаврилечко.

На запитання, на скільки в росії цей процес може швидко розвиватися, Гаврилечко відповів: "Коли мова йде про переведення економіки на воєнні рейки й перегрів через це, то тут однозначної відповіді немає, тому що з одного боку є абсолютно природний процес збільшення платоспроможного попиту всередині країни через те, що більша кількість людей буде залучена до достатньо високотехнологічного виробництва й отримає заробітні плати вище за середні. З іншого боку виробництво споживчих товарів всередині країни помножене на безліч санкційних торгівельних обмежень не дає можливості цей самий попит платоспроможний швидко задовільнити".

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За його словами, грошей в певних регіонах та сферах стає більше, ніж товарів й це викликає зростання цін. "Адже ті, хто це продають й виробляють, будуть орієнтуватися на більш платоспроможне населення. Відповідно це посилює розриви в ступені доходів різних категорій осіб. Проте збільшення кількості бідних за умов, що в росії зараз йде мобілізація контрактного типу, тобто за війну платять теж нормальні гроші, може вивільнити певну кількість людського ресурсу, які підуть до збройних сил. Тож з одного боку рівень життя через перегрів економіки може знизитися, але є ризик для нас, що більша кількість росіян підуть до армії, сподіваючись заробити на цьому", - розповів Гаврилечко.

Експерт з міжнародної економіки Ігор Гарбарук також прокоментував заяву британської розвідки, що економіка рф через зростання військових витрат може "перегрітися". Він зазначає, що в росії можуть просто перекинути більшу кількість всіх ресурсів у військово-промисловий сектор, ослабивши при цьому всі інші сектори економіки.

"Снарядами ситий не будеш. Країну потрібно забезпечувати теплом, країну потрібно забезпечувати електроенергією, водою тощо. Тому всі сфери, які будуть знерухомлені задля того, щоб просто нарощувати виробництво боєприпасів чи зброї – це і є як раз ключовим ризиком. Ці перекоси в економіці можуть призвести до тих зрушень, які вони потім не зможуть скасувати. Тобто вони пройдуть певну точку неповернення й на тому відбудеться ще більший розвал економіки", - сказав Гарбарук.