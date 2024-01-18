Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Британская разведка сообщала, что экономика россии из-за роста военных расходов может "перегреться". В комментарии журналисту УНН экономические эксперты Юрий Гаврилечко и Игорь Гарбарук объяснили принцип этого понятия и возможные риски для Украины из-за снижения уровня жизни в рф.

"Перегрев экономики - это обычно ситуация, когда ожидания по росту выше, чем реальное текущее состояние, поэтому цены на товары и услуги начинают существенно идти в гору в расчете на то, что дальнейшая ситуация будет более благоприятная, чем предыдущая", - сказал Гаврилечко.

На вопрос, на сколько в россии этот процесс может быстро развиваться, Гаврилечко ответил: "Когда речь идет о переводе экономики на военные рельсы и перегреве из-за этого, то здесь однозначного ответа нет, потому что с одной стороны есть абсолютно естественный процесс увеличения платежеспособного спроса внутри страны из-за того, что большее количество людей будет вовлечено в достаточно высокотехнологичное производство и получит заработные платы выше средних. С другой стороны производство потребительских товаров внутри страны умноженное на множество санкационных торговых ограничений не дает возможности этот самый спрос платежеспособный быстро удовлетворить".

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По его словам, денег в определенных регионах и сферах становится больше, чем товаров и это вызывает рост цен. "Ведь те, кто это продают и производят, будут ориентироваться на более платежеспособное население. Соответственно это усиливает разрывы в степени доходов различных категорий лиц. Однако увеличение количества бедных в условиях, что в россии сейчас идет мобилизация контрактного типа, то есть за войну платят тоже нормальные деньги, может высвободить определенное количество человеческого ресурса, которые пойдут в вооруженные силы. Поэтому с одной стороны уровень жизни из-за перегрева экономики может снизиться, но есть риск для нас, что большее количество россиян пойдут в армию, надеясь заработать на этом", - рассказал Гаврилечко.

Эксперт по международной экономике Игорь Гарбарук также прокомментировал заявление британской разведки, что экономика рф из-за роста военных расходов может "перегреться". Он отмечает, что в россии могут просто перебросить большее количество всех ресурсов в военно-промышленный сектор, ослабив при этом все остальные секторы экономики.

"Снарядами сыт не будешь. Страну нужно обеспечивать теплом, страну нужно обеспечивать электроэнергией, водой и тому подобное. Поэтому все сферы, которые будут обездвижены для того, чтобы просто наращивать производство боеприпасов или оружия - это и есть как раз ключевой риск. Эти перекосы в экономике могут привести к тем сдвигам, которые они потом не смогут отменить. То есть они пройдут определенную точку невозврата и на том произойдет еще больший развал экономики", - сказал Гарбарук.