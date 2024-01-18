Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
Британская разведка предупреждает, что экономика россии может потенциально "перегреться" из-за увеличения военных расходов, что повлечет инфляцию и снижение уровня жизни. Эксперты предполагают, что это также может подтолкнуть больше россиян к службе в армии.
"Дефицит боеприпасов - очень актуальная проблема" - Умеров поблагодарил Францию за лидерство в артиллерийской коалиции
Министр обороны Украины Рустем Умеров поблагодарил Францию и ее министра вооруженных сил Себастьяну Лекорню за лидерство в артиллерийской коалиции.
400 килограммов взрывчатки: на Херсонщине саперы обезвредили российскую ракету Х-101
Украинские взрывотехники обезвредили 400-килограммовую боеголовку от российской крылатой ракеты Х-101, найденную в Херсонской области. Боеприпас был безопасно вывезен и уничтожен, чтобы избежать повреждения прилегающей инфраструктуры.
Залужный о Монастырском и Енине, которые погибли в авиакатастрофе в Броварах: "Во многом благодаря им врагу не удалось реализовать своих планов"
В годовщину авиакатастрофы в Броварах главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный почтил память бывших министров внутренних дел Дениса Монастырского и Евгения Енина. Залужный отметил их усилия, благодаря которым удалось сорвать планы россии.
Фонд Вадима Столара запустил проект для поддержки женщин в военное время
Фонд Вадима Столара запустил проект "ЖіночнаЯ", призванный поддержать женщин во время войны.
Оккупанты завезли на ВОТ пропагандистов накануне "президентских выборов"
Накануне "президентских выборов" россия отправила на временно оккупированные территории (ВОТ) Украины пропагандистов, в том числе бывшего офицера американской разведки Скотта Риттера, известного своей антиукраинской позицией.
Годовщина трагедии в Броварах: глава МВД Клименко почтил память погибших в авиакатастрофе
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко почтил память жертв авиакатастрофы в Броварах, которая произошла год назад и унесла жизни сотрудников МВД и гражданских лиц. Панихида также состоялась в Софийском соборе.
Зеленский созвонился с Макроном: обсудили следующий военный пакет помощи от Франции
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили оборонные потребности Украины, в частности следующий пакет военной помощи от Франции.
"Почти достигла орбиты": Маск рассказал детали неудачного запуска ракеты Starship
Илон Маск, основатель компании SpaceX, утверждает, что ракета Starship, которая взорвалась во время испытательного полета, почти достигла орбиты. Он объясняет, что взрыв произошел из-за выброса жидкого кислорода, чего не произошло бы, если бы корабль перевозил полезный груз.
Румынские фермеры, блокирующие границу с Украиной, имеют преимущественно внутренние требования к своему правительству - Сольский
Румынские фермеры заблокировали границу с Украиной, выдвинув 14 требований к собственному правительству и одно требование, которое связано с Украиной.